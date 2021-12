Jovem trabalhador morre enquanto fazia ‘bico’ em Santana

Jovem fazia reparos em um telhado

Por OLHO DE BOTO

Um jovem trabalhador de 24 anos morreu enquanto realizava um serviço no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. O caso aconteceu por volta de 9h da manhã deste sábado (18).

A causa exata da morte ainda não foi esclarecida. A suspeita de amigos e familiares é de que a vítima tenha esbarrado na cerca elétrica da casa, o que pode ter sido o início da tragédia.

O imóvel fica na Travessa L5 com a Avenida Santana. A vítima foi identificada como Wenderson Silva de Sales.

De acordo com Davi Santos, cunhado da vítima, Wenderson foi contratado para fazer um reparo no telhado. Ele vivia fazendo ‘bicos’ para ganhar o dinheiro do sustento.

“Era pedreiro, ajeitava telhado, era um cara trabalhador. Era um faz tudo, até carpinteiro era. A mãe dele mora no Suriname e nem sabe de nada. Vi a cerca elétrica arrebentada, o que eu pensei, quando ele subiu não mandou a mulher desligar a cerca. Quem sabe ele esbarrou na cerca”, observou o cunhado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou ambulâncias ao local, mas o rapaz já foi achado sem vida.

A vítima residia no Bairro Parque das Laranjeiras.