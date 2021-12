‘Linha E’ vira acesso alternativo à zona norte de Macapá

Construída com recursos indicados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), via ajudará no escoamento agrícola

Entrou na reta final a obra de pavimentação da ‘Linha E’, um dos ramais do polo agrícola do KM-9, na Rodovia AP-440. Quando estiver concluída, a via será mais uma alternativa de ligação entre as zonas oeste e norte de Macapá.

A Linha E liga a Rodovia AP-440 ao Bairro Infraero II, passando pelo polo que reúne dezenas de agricultores, especialmente produtores de polpas de frutas e hortaliças.

Os cinco quilômetros já foram pavimentados, e aguardam apenas calçamento, sinalização e drenagem de um dos trechos. Os recursos de R$ 6 milhões são da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco (Codevasf).

“É um eixo de integração de mobilidade urbana em Macapá. A obra da Linha E é um vetor do desenvolvimento. A gente sabe que estrada, energia, essa infraestrutura mobilizada, serve pra cadeia de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, melhor qualidade de vida”, disse o senador Davi Alcolumbre, durante visita técnica da obra no fim de semana na companhia do governador e aliado Waldez Góes.

“Realmente, o Amapá, como um todo, deve muito ao trabalho e à dedicação do senador Davi Alcolumbre, que tem articulado inúmeros recursos para todos os setores: infraestrutura, saúde, educação, esporte. Estamos colhendo os frutos dessa parceria com o estado”, analisou Waldez.