Macapá cancela réveillon e carnaval

Diretor-presidente de cultura da capital do Amapá, Olavo Almeida, confirmou cancelamento.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Prefeitura de Macapá anunciou, na noite de quarta-feira (1°), que as programações de Réveillon e também o Carnaval 2022 estão canceladas na capital amapaense. A informação é da Fundação Municipal de Cultura (Fumcult).

Conforme o município, a medida foi tomada por causa da possibilidade de crescimento da nova variante Ômicron, e do apelo popular através das redes sociais. O cancelamento corresponde aos eventos realizados ou apoiados pela PMM.

“Essa decisão foi por conta de que o evento é público, de rua, sem possibilidade de controle para cumprimento do protocolo de prevenção do coronavirus”, disse Olavo Almeida, diretor presidente da Fumcult.

Segundo o presidente, a decisão é definitiva com relação ao Réveillon. A programação de live ainda será discutida. Para o Carnaval 2022, haverá uma rodada de conversa com todos os atores envolvidos.

“É fato. Mas a gente quer alinhar ainda com as escolas de samba, com os blocos, com o Governo [do estado] que é parceiro. E formatar como é que a gente vai fazer. Se a gente faz o fomento para o carnaval ou se a gente leva o carnaval para julho. Tudo isso ainda vai ser formatado, mas de qualquer forma tá cancelado sim”, ponderou Olavo.