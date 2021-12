Macapá: falha em disjuntor deixa zona norte sem energia por mais de 3 horas

Descanso de domingo e cultos foram perturbados na zona norte da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Missas, cultos, momentos de lazer e o bom e velho descanso de domingo foram prejudicados neste dia 19 de dezembro com interrupção que deixou todos os bairros da zona norte de Macapá sem energia elétrica. O ocorrido foi no final da tarde, entrando pela noite.

Logo, obviamente, o desconforto ganhou as redes sociais.

“Agora estamos na roça, não tem nem pra onde ligar pra reclamar, o 116 está desativado”, relatou uma internauta.

“A gente planeja o aniversário do filho há meses pra chegar no dia a CEA estragar tudo. Triste nossa realidade. Zona norte sem luz”, publicou outro.

Os relatos foram diversos. Alguns disseram que o problema elétrico simplesmente “não tem fim no Amapá”. Teve internauta que postou ter ficado mais de 3h30 sem energia elétrica, além dos transtornos corriqueiros.

Mesmo assim, teve igreja que fez a pregação no escuro mesmo. Outros lazeres não pararam e as pessoas continuaram com as bebedeiras.

Procurada, a CEA Equatorial informou que houve um “problema de saída” na Subestação Macapá II, que alimenta a Zona Norte. Com isso, foi feita inspeção da estrutura até identificar o problema, que ocorreu em disjuntor, para assim restabelecer o fornecimento.

“O fornecimento foi interrompido por volta de 18h43. A equipe identificou o problema por volta de 19h20. E iniciaram as tentativas de recomposição. O fornecimento foi normalizando de forma gradativa por volta de 20h45 e até que por volta de 22h todos os alimentadores estavam em operação. A situação afetou todos os bairros da Zona Norte que são atendidos pela subestação”, disse a comunicação da CEA.

Sobre o número do Call Center CEA, que durante a interrupção não estaria recebendo ligações, a empresa reforçou que o telefone do plantão é o 116, mas que devido à alta demanda de consumidores que estavam ligando ao mesmo tempo, o número ficou congestionado. A CEA garante que não ocorreu desativação.