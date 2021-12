Macapá fará 12 horas de vacinação contra Covid-19

Serão 11 pontos de vacinação que funcionarão das 9h às 21h, no próximo sábado.

No próximo sábado (4), a Secretaria de Saúde de Macapá coordenará uma ação de 12 horas de duração para imunização contra a covid-19 na capital do Amapá.

Serão 11 pontos de vacinação espalhados pela capital, com oferta de 1ª, 2ª e 3ª dose para o público em geral acima de 12 anos.

A ação ofertará a 1ª dose para o público geral acima de 12 anos com e sem comorbidades e, também, a 2ª dose de AstraZeneca, Pfizer e CoronaVac para o público geral.

Além da 3ª dose nas pessoas acima de 18 anos, independente de possuir alguma comorbidade ou não, profissionais da saúde, idosos acima de 60 anos e imunossuprimidos.

Também haverá atualização da caderneta de vacinação com a oferta da Tríplice Viral, Papilomavírus Humano (HPV), Influenza H1N1 e outras para o público correspondente a partir dos 6 meses de idade.

Para receber os imunizantes é necessário apresentar os originais e cópias de um documento oficial com foto, comprovante de residência, CPF, carteira de vacinação e laudo médico para os casos de comorbidades.

O público que receberá a segunda dose de qualquer imunizante contra a Covid-19 deve apresentar a carteira de vacinação com indicação do recebimento da primeira dose. Já as pessoas que receberão a terceira dose da vacina deverão ter a indicação da aplicação da segunda dose do imunizante.

No caso das outras vacinas de rotinas disponibilizadas durante a ação, é necessário apresentar a caderneta vacinal para atualização.

Locais e horários

9h às 21h

– Drive-thru da Praça Floriano Peixoto

– Centro de Especialidades Dr. Papaléo Paes

– Unidade Covid Santa Inês

– UBS Marcelo Cândia

– UBS Lélio Silva

– UBS Cidade Nova

– Centro de Referência de Assistência Social (Cras) zona oeste

– Macapá Shopping

– Amapá Garden Shopping

– Unidade itinerante na rua São José

– Unidade itinerante Cândido Mendes.

Vacinas ofertadas

– 1ª dose para o público de 12 a 17 anos com Pfizer

– 1ª dose para público em geral com 18 anos +

– 2ª dose de Pfizer para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias, no mínimo

– 2ª dose de Astrazeneca para quem iniciou o ciclo vacinal há 21 dias, no mínimo

– 2ª dose de CoronaVac para quem está no período de recebimento

– 3ª dose para idosos com 60 anos +

– 3ª dose para pessoas com 18 anos + com ou sem comorbidades

– 3ª dose para pessoas imunossuprimidas

– 3ª dose para profissionais da saúde

– Tríplice Viral, HPV, H1N1 e outras para o público correspondente a partir dos 6 meses de idade.