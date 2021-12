Mãe luta para conseguir remédios para ex-modelo em coma há 8 anos

Vítima sofreu um acidente de trânsito no dia 16 de novembro de 2013, na Rodovia JK, que liga Macapá à Santana.

Por RODRIGO ÍNDIO

Enquanto existir fé, há esperança. Muito amado e passando pelo drama de viver há 8 anos sobre uma cama, o ex-modelo Rarison Ricardo Miranda Vitória, de 33 anos, precisa de ajuda para continuar sua luta pela vida.

Ele sofreu um acidente de trânsito no dia 16 de novembro de 2013, na Rodovia JK, que liga Macapá à Santana, e teve um grave traumatismo cranioencefálico.

Além da batalha para conseguir tratamento neurológico adequado para o rapaz, a família se desdobra para custear os caros medicamentos. Atualmente, o quadro clínico é ainda mais delicado. Rarison segue em coma.

A enfermeira Rosely de Melo Miranda, mãe de Rarison, não sai um minuto do lado do filho e não desiste de vê-lo bem. Sua vida é dedicada para os cuidados do rapaz que busca apoio urgente.

“Está em estado grave, na UTI do Hospital de Santana, dependendo unicamente da medicação Torgena 2,5mg, capaz de combater a bactéria pseudomonas aeruginosa que está nele. Essa medicação custa R$ 8.930,10, a caixa com 10 unidades e ele precisa de 3 caixas para tratamento de 10 dias, que tem que iniciar o mais rápido possível”, disse a mãe.

Rosely faz o apelo a quem puder ajudar.

“Precisamos de R$ 26.790,30 para comprar essa medicação. Peço a solidariedade de todos, qualquer valor é bem-vindo, pois estamos correndo contra o tempo na tentativa de salvar a vida de meu filho. Precisamos arrecadar esse valor o mais rápido possível”, pediu a enfermeira.

O contato com a mãe é pelo número (96) 99109-1129.

Quem preferir fazer transferência bancária por PIX, a chave é o CPF: 28003837200 em nome de Rosely Miranda, ou na conta poupança 41509-0, agência 3346-4, variação 51, do Banco do Brasil em nome de Rarison Ricardo.