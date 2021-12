Mães do Amapá serão fotografadas neste fim de semana

Projeto do Rio de Janeiro vai tirar fotos de mães em todo o país em lugares que representam a cultura das cidades onde vivem

A fotógrafa amapaense Márcia do Carmo aceitou o convite e irá fotografar mães amapaenses para a exposição ‘Mãe: Um retrato’, tema de um projeto desenvolvido por uma associação do Rio de Janeiro, e que resultará numa exposição na Cidade do Samba fluminense. As fotos serão tiradas amanhã (18) e domingo (19), e qualquer mãe poderá participar.

A ideia do projeto é registrar as mães em espaços que representam a cultura das cidades onde vivem. Por isso, em Macapá, as fotos serão tiradas em frente ao Mercado Central e Parque do Forte.

O objetivo com a exposição é debater também a saúde mental das mães na pandemia, independentemente da raça, gênero, orientação sexual ou origem social.

A exposição, marcada para março do ano que vem, terá 2 mil fotos de mães das cinco regiões do Brasil. O projeto é da Casa Amarela Providência, no Morro da Providência (RJ).

Em Macapá, a fotógrafa Márcia do Carmo e as jornalistas Mariléia Maciel e Aline Brito, além da social mídia Israele Façanha, estarão na coordenação do ensaio fotográfico.

As mães que quiserem ser fotografadas precisarão ir neste sábado ao Mercado Central e Parque do Forte e procurar pela equipe do projeto, que terá um banner de identificação. As sessões de fotos serão das 9h às 12h no sábado, e no domingo das 13h às 17h.