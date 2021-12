Matador de facção estava pronto para eliminar desafeto antes de ser preso, diz polícia

Flagrante ocorreu durante incursões do NOI no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá diz ter evitado um iminente homicídio com a prisão de dois membros de uma organização criminosa nessa segunda-feira (13), em Macapá. Eles estavam prontos para executar um desafeto quando foram surpreendidos por agentes do Núcleo de Operações e Inteligência (NOI).

A polícia preferiu não divulgar os nomes da dupla, pois ela é investigada por vários outros crimes, além de associação criminosa por pertencer à facção.

A prisão se tornou um flagrante porque eles estavam com uma pistola e drogas. De acordo com o delegado Alan Moutinho, a equipe do NOI estava realizando incursões no Bairro Muca, quando realizou a abordagem dos dois indivíduos.

“No momento da abordagem, fizemos a revista pessoal e um deles estava com uma pistola .40 devidamente municiada e com numeração raspada. Durante a revista, fiz algumas perguntas e eles confessaram que iriam matar um desafeto, que é integrante de uma organização criminosa rival, o qual, inclusive, passou minutos depois por nós. Com essas prisões, retiramos mais dois criminosos do meio social, conseguimos evitar um homicídio hoje e outros crimes que eles pudessem vir a cometer”, explicou Moutinho.

Um dos indivíduos presos é um criminoso considerado como ‘matador’ da organização criminosa. Ele já responde por homicídio e tráfico de drogas e estaria em liberdade mediante uso de tornozeleira eletrônica, porém, ele confessou que a quebrou.

Os dois homens foram apresentados ao delegado plantonista do Ciosp Pacoval para os procedimentos cabíveis do flagrante de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Fotos: Polícia Civil