MC Mirela: Show será só para vacinados, avisa organização

Apresentação será neste sábado (11), na boate Essence, em Santana

INFORMATIVO PUBLICITÁRIO

A organização do show da funkeira MC Mirela, que se apresenta na casa de eventos Essence, no município de Santana, neste sábado (11), divulgou hoje que só entrarão as pessoas que apresentarem comprovante de vacinação contra a covid-19. O ‘passaporte’ da vacina precisará ser mostrado na entrada do show.

Esse é um dos principais cuidados que os organizadores do show decidiram tomar para a apresentação que marca a inauguração da casa de eventos, uma das maiores do Amapá.

A Essence fica na Avenida Cavalcante, 745, Bairro Central de Santana, local onde também estão sendo vendidos os ingressos. Apesar do grande espaço, os organizadores afirmam que não venderão todos os ingressos para respeitar os limites de ocupação determinados por decreto durante a pandemia.

O ambiente é climatizado por um conjunto de centrais que somam 360.000 BTUs, além de possuir saídas de emergências, banheiros e cozinha com uma grande variedade de opções. Os camarotes e a superestrutura de palco e iluminação completam o cenário capaz de agradar ao público mais exigente.

Ex-participante do reality da Record, A Fazenda, MC Mirela é uma das campeãs de acessos no Youtube com clipes que passaram dos 3 milhões de visualizações.