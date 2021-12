Menina de 12 anos é achada morta e seminua; perícia confirma estupro

Corpo foi encontrado no quintal de uma casa vazia do Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma menina de 12 anos foi encontrada morta, seminua, e com marcas de violência sexual.

O caso aconteceu na noite desta terça-feira, 30, numa região periférica do Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Karoline Braga Miranda era aluna do 6º ano da Escola Estadual Prof. Helenise Walmira Dias Santos.

O corpo dela foi achado por volta de 20h30, no quintal de uma casa vazia, localizada na Travessa Porto Alegre, distante cerca de 50 metros de onde a vítima morava.

A Polícia Científica confirmou que houve estupro e que a estudante foi atingida por golpes de faca na região cervical, um deles profundo no pescoço.

Além disso, a calcinha e o short da vítima foram encontrados próximo ao corpo. Nessas peças de roupa havia sinais de que ela fez um grande esforço durante o ataque para tentar escapar do agressor.

Segundo apurações de uma equipe de radiopatrulha do 6º batalhão, a menina teria saído de casa para ir a um comércio próximo comprar comida. O perímetro escuro facilitou a ação criminosa e Karoline desapareceu no meio do caminho.

Testemunhas disseram que a vítima teria sido abordada no meio da rua, e em seguida levada para os fundos do quintal da casa. Lá, cometeram o crime, sabendo que não havia nenhum morador no imóvel.

Estranhando a demora da menina, familiares e amigos começaram as buscas na região e, cerca de uma hora depois, Karoline foi localizada sem vida. Por enquanto, ninguém foi preso, a Polícia Civil foi ao local e assumiu as investigações.