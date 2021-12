Menina pula janela e pede socorro após pai tentar lhe abusar, diz polícia

Crime teria ocorrido na noite de quarta-feira (29), no Bairro Renascer, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (29) suspeito de tentar abusar da própria filha de 14 anos no Bairro Renascer, na zona norte de Macapá. A Polícia Civil trata o caso como importunação sexual.

Conforme a equipe do 2° BPM que atendeu a ocorrência, uma popular relatou que encontrou a adolescente pedindo socorro, pois seu pai havia tentado cometer crime sexual contra ela.

Em relato aos militares, a menina contou que seu pai praticou atos libidinosos, como passar “as mãos em partes íntimas de seu corpo”. Incomodada e com medo, ela pulou a janela da residência e correu para a rua para pedir ajuda.

Os policiais foram até a casa da família e encontraram o suposto infrator com uma criança de 1 ano de idade. Indagado sobre a mãe da criança, ele respondeu que a mulher estava na localidade do Carmo do Macacoari. O Conselho Tutelar foi acionado e comunicado sobre esse fato.

Pai e filha foram levados ao delegado plantonista, que encaminhou o caso à Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM).