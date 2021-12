“Metemos a cara e começamos”, dizem irmãs sobre empreender

Irmãs e outras mulheres participaram de uma feira especial na orla de Macapá

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Dezenas de mulheres com várias histórias de vida se juntaram para comercializar o fruto de suas habilidades e revender mercadorias. Das louças do Maruanum, artesanatos, plantas, farinha, tucupi até camisetas vindas de São Paulo, as mulheres empreendedoras ocuparam a frente de Macapá, na última sexta-feira (3).

A atividade faz parte dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e tem no empreendedorismo feminino uma saídas para ciclos de subserviência, ou mesmo de violência.

Jovens, sonhadoras e com bastante coragem, as irmãs Júlia Corrêa, de 21 anos, e Joyce Caroline, de 24 anos, apostaram todas as suas economias em venda de camisas com temas sobre o universo do cinema e das séries, cada vez mais populares entre nichos específicos, especialmente entre a juventude.

Uma camiseta do filme Pulp Fiction, do cineasta Quentin Tarantino, por exemplo, custa R$ 49,90, preço médio de todas as peças.

Elas tornaram-se representantes oficiais de uma loja paulistana em Macapá e, em um mês e meio, estão contentes com os primeiros resultados.

“A gente pensou, metemos a cara e começamos. Não podemos ficar paradas, pegamos nossas economias, nossa mãe também nos ajudou, e é isso, vimos que a loja era muito conhecida lá em São Paulo, nossos amigos compraram lá e agora nós somos revendedores autorizados e está dando certo”, declarou Julia Corrêa.

“É importante porque nesse momento nós estamos apresentando para a sociedade algo novo, porque muitas delas ainda estavam no anonimato, na invisibilidade e estamos trazendo isso para que todos conheçam os serviços maravilhosos”, declarou a secretária de Política para Mulheres do Estado, Renata Apóstolo.

A programação ainda contou com shows, oficinas e, sobretudo, companheirismo e troca entre as empreendedoras.

As duas irmãs que estão vendendo camisetas relacionadas ao cinema podem ser encontradas no instagram @merci.cabane ou no WhatsApp (96) 99160-2306.