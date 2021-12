Mineradora abrirá 543 vagas de emprego no Amapá

O maior número de vagas, 248, é para motorista. Foto: Divulgação

Uma empresa contratada por uma mineradora de Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá, irá contratar profissionais para atuar em sua planta no interior do Amapá. Ao todo, a mineradora diz que serão abertos 543 postos de emprego nos próximos 6 meses.

A informação foi confirmada pelo Sine do Amapá neste fim de semana. O órgão, subordinado à Secretaria de Estado de Trabalho e Empreendedorismo (Sete), está intermediando as contratações a pedido da empresa Minax, de Minas Gerais.

De acordo com o Sine, serão contratados profissionais para as áreas administrativa, de transporte e perfurações, como operadores de esteira, de motoniveladora, de escavadeira, de rolo compactador, de carregadeira, retroescavadeira e perfuratriz. São 164 vagas, sendo que 82 serão logo contratados.

A empresa contratará também 248 motoristas de caminhão de 8×4, 10×4 e 6×4 basculante, sendo 124 com contratação imediata. É preciso ter a CNH na categoria D e E.

Também serão contratados: técnico administrativo, almoxarife, controlador de manutenção, mecânico de máquinas pesadas, eletricista automotivo de máquinas, borracheiro, lubrificador, soldador, lavador, auxiliar mecânico de manutenção, serviços gerais, técnico em segurança do trabalho, técnico em meio ambiente e vigia.

Para concorrer a uma vaga, os trabalhadores precisarão procurar o Sine a partir desta segunda (13) até sexta-feira (17), na Avenida Mendonça Júnior, entre as ruas Paraná e Marcelo Cândia, no bairro Santa Rita.

O atendimento é das 8h às 13h. Para mais informações, os trabalhadores também podem acessar o site www.minax.com.br.

A empresa declarou que a intenção é direcionar as vagas para moradores dos municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, mas as vagas também poderão ser preenchidas por profissionais de outros municípios.