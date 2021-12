Minhocão descarrila e deixa feridos em parque de diversão em Macapá

Brinquedo está instalado no estacionamento do Amapá Garden Shopping, na zona sul da capital.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um acidente em um parque de diversões deixou duas pessoas feridas na noite de segunda-feira (20), no estacionamento do Amapá Garden Shopping, na zona sul de Macapá.

Uma das vítimas foi uma criança de apenas 5 anos de idade, que teve um corte profundo a região do abdômen e foi levada às pressas ao Hospital de Emergência da capital.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o momento em que várias pessoas estão alegres no brinquedo conhecido como ‘minhocão’.

Em uma das curvas da mini montanha russa ele descarrila e tomba. Outras imagens mostram ainda o desespero das vítimas e de populares.

O portal SelesNafes.com esteve no local após o incidente. O brinquedo já estava interditado. Um dos gerentes do “Fantástico Park”, Marcelo Vasconcelos, relatou que foi uma fatalidade. Segundo ele, em mais de uma década em que a mini montanha russa está em atividade, é a 1ª vez que isso acontece.

“Infelizmente aconteceu. Pensávamos que tinha sido só o susto quando a roda travou e o carrinho tombou. Depois, os familiares da criança vieram aqui falar que teve um corte. Estamos à disposição a conversar e prestar assistência a quem se sentir lesado”, disse o gerente.

Vasconcelos detalhou que tinham mais de 10 pessoas entre adultos e crianças no brinquedo no momento do acidente. Conforme sua versão, todos os alvarás e licenças para funcionamento do parque estão em dia com os órgãos competentes.

Por nota, o Corpo de Bombeiros esclareceu que foi acionado por um casal, que se dirigiu ao 1⁰ Grupamento, informando sobre o ocorrido. Foi constatado que além da criança, uma senhora se machucou. O CBM fez vistoria e interditou o local do sinistro até a realização da perícia.

De acordo com uma fonte médica que atende no HE, a criança está estável. A menina fez tomografia pra avaliar se houve penetração na cavidade abdominal. Se houver, deverá passar cirurgia.

O “Fantástico Park” começou a operar no último final de semana em Macapá. O parque de diversões é de Goiânia-GO e deve ficar mais 3 meses no estado, segundo relatou a gerência.

A administração do Amapá Garden Shopping ainda não se posicionou sobre o ocorrido.