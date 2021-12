Minuta do edital de cotação prévia de preços para aquisição de material, contratação de serviços e locação de estrutura

Compartilhamentos

CARTA CONVITE



A Comissão de Compras do INSTITUTO MAJURIKÁ convida empresas a participarem do presente edital de aquisição de material esportivo, materiais diversos e locação de estrutura.

Carta Convite, tipo qualidade e preço, a realizar-se até o 27/12/2021, devendo a proposta ser entregue no endereço Rua 13 norte lotes: 01 á 03, rua 14 norte 02 á 04 bloco: C, 903 Ed. Cittá Residence- Águas Claras-DF, CEP: 71.909-720 ou por e-mail para [email protected], especificadas no Plano de Trabalho aprovado pelo Ministério da Cidadania, realizado através do Termo de Fomento nº 020347/2021.

O INSTITUTO MAJURIKÁ, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 14.628.678/0001-28 com sede na Rua 13 norte lotes: 01 á 03, rua 14 norte 02 á 04 bloco: C, 903 Ed. Cittá Residence- Águas Claras-DF, CEP: 71.909-720, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar a Cotação Prévia de Preços, tipo qualidade e menor preço, no âmbito do Termo de Fomento nº 020347/2021 celebrado com a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

A presente aquisição visa cumprir meta para atender o evento de cidadania, esporte e cultura indígena, o Jogos Interculturais do feminino do Amapá a ser realizado no município de Oiapoque-AP, conforme consta no Plano de Trabalho que acompanham o Termo de Fomento nº 020347/2021 celebrado entre a Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania e o INSTITUTO MAJURIKÁ.