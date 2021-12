Motorista embriagado se recusa a fazer ‘bafômetro’ e agride policial

Caso ocorreu durante fiscalização em um trecho urbano da BR-210, em Macapá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçou o policiamento com a Operação Fim de Ano e durante fiscalização no km-7, trecho urbano da BR-210, em Macapá, policiais abordaram um motorista em um Gol, vermelho, e identificaram-no com sintomas de embriaguez. Ele se recusou a sair do veículo.

Os policiais pediram que ele fizesse o teste do etilômetro, porém o homem começou a ficar irritado, se negou a sair do carro.

Ao tentarem algemá-lo para, reagiu e partiu para agressão contra os policiais. O agressor desferiu um chute em um dos policiais, provocando fratura no tornozelo do agente de segurança.

O patrulheiro está internado e, um hospital particular da capital, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá. O quadro de saúde dele é estável. Contudo, ele terá que passar por uma cirurgia ortopédica.

O agressor foi preso por lesão corporal grave a agente público federal. O nome dele não foi revelado pelas autoridades.

A PRF informou que ele foi autuado por embriaguez ao volante, e será penalizado com multa de R$ 5.869,40 (por ser reincidente nos últimos 12 meses) e terá seu direito de dirigir suspenso pelo prazo também de 12 meses.