Mulheres do tráfico guardavam boca de fumo e tinham radiotransmissores

Apreensão feita pelo Bope ocorreu no Bairro Pacoval, zona norte de Macapá.

Duas mulheres que supostamente tomavam conta e vendiam drogas em uma boca de fumo foram presas pelo Batalhão de Operações Especiais. Elas não tiveram os nomes e nem as idades reveladas pela polícia.

A prisão e apreensão ocorreram durante a Operação Papai Noel, que intensificou o policiamento no Centro e bairros vizinhos no fim de ano. A ação policial ocorreu na noite de quarta (8), mas só foi divulgada na noite de quinta-feira (9).

Segundo a polícia, o Grupo de Intervenção Rápida Ostensivas (GIRO) patrulhava o Bairro Pacoval quando avistou, num beco da Avenida Pará, uma mulher que tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais.

Ela foi abordada e indicou o paradeiro de uma comparsa, onde foram encontradas mais drogas, além de dinheiro e dois radiotransmissores – equipamentos usados para avisar sobre a chegada da polícia.

A área, onde as criminosas foram detidas, é tida como perigosa, local de ocorrências frequentes, o que gera constantes operações policias como forma de levar alívio aos moradores de bem daquele lugar.

A droga, o dinheiro e as infratoras foram apresentadas ao delegado de plantão do Centro Integrado de Operações e Segurança Pública, do bairro Pacoval.