Chegamos ao capítulo 4 de Apocalipse

Compartilhamentos

Bom dia! O capítulo 4 de Apocalipse continua revelando a história futura da humanidade e do cristianismo, o livro narra a visão de João cheia de significados que simbolizam a graça e a aliança do povo com Deus. João viu o Santuário Celeste. Ouça a análise deste domingo (26) com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima semana.