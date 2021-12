Natal Solidário em Pedra Branca contempla 2 mil famílias

Além de cesta de alimentos, houve sorteio de geladeiras, fogões e outros eletrodomésticos

Sorteio de geladeiras, televisores, fogão, máquina de lavar, bicicletas, celular entre outros produtos foi uma das atrações do Natal Solidário, realizado pela Prefeitura de Pedra Branca do Amapari, cidade a 180 km de Macapá. O evento se concentrou na Praça da Juventude.

“O Natal é uma data marcante na vida das pessoas, é um período em que se deseja de todo o coração bem ao próximo. Foi pensando nisso, que a prefeitura promoveu a ação Natal Solidário, uma oportunidade de trazer melhoria ao Natal das pessoas, proporcionando através da entrega de cestas básicas um Natal mais prazeroso às famílias mais carentes. Neste ano, assistimos mil famílias e temos a intenção de que no próximo ano esse leque seja ampliado”, disse a prefeita Beth Pelaes (DEM), durante a entrega das cestas de Natal.

As famílias que receberam as cestas de alimentos foram selecionadas pelo Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município, com apoio dos agentes comunitários de saúde.

“Fico muito feliz em ser contemplada com a cesta básica de Natal, minha família é numerosa, tenho cinco filhos. Nos últimos anos minha família pôde ter sossego, meus filhos tiveram um bom acesso à escola, à saúde. Essa cesta básica representa apenas uma parte de todos os projetos sociais desenvolvidos aqui”, disse a dona de casa Ivone Maria, 45 anos.

“Sabemos que essas cestas entregues para famílias carentes não correspondem ao número de famílias que são assistidas pelos CRAS da cidade, nem ao número de famílias que recebem o Bolsa Família. Cada família teve seu critério de seleção, através da análise de renda.”, explicou a secretária de Assistência Social e Habitação, Lene Oliveira.