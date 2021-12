No Amapá, 177 mil pessoas não tomaram nenhuma dose contra covid-19

Público representa cerca de 30% da população acima de 12 anos de idade.

Compartilhamentos

Enquanto a vacinação contra covid-19 já entrou na fase de aplicação da 3ª dose e reforço da Janssen – imunizante antes considerado de dose única – 177 mil pessoas sequer receberam a 1ª dose contra a covid-19.

É o que divulgou a Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá (SVS) nesta quinta-feira (9). Segundo o órgão, este quantitativo corresponde a 30% da população vacinável, ou seja, pessoas a partir de 12 anos.

Diante do aumento de casos, Governo do Estado e prefeituras tentam definir uma estratégia para alcançar o público que não procura os pontos de vacinação.

Os dados fazem parte de um levantamento do Estado sobre o índice de “atrasados da vacina”, pessoas que deixam de se imunizar contra o vírus mesmo com a ampla disponibilidade dos imunizantes.

O superintendente de Vigilância em Saúde, Dorinaldo Malafaia, avaliou os impactos da baixa adesão desse público no enfrentamento à pandemia.

“Essa parcela alta do público está relacionada ao aumento de casos de Covid-19 no estado, sendo a ampla vacinação uma das principais estratégias de controle da pandemia, e requisito para a flexibilização das medidas de proteção à vida e à economia”, ponderou o superintendente.

A população vacinável no Amapá é de 668.614, considerado as pessoas a partir de 12 anos de idade.

Estratégias

O governo anunciou uma ofensiva de vacinação com campanhas em áreas de grande circulação, como shoppings; vacinação de casa em casa; vacinação noturna e aos finais de semana; exigência de esquema vacinal para grandes eventos; além de imunização em áreas quilombolas, ribeirinhas e indígenas.

“A estratégia é fortalecer a busca ativa e levar as equipes para as instituições da Segurança Pública, beneficiários de programas do estado para a juventude e de distribuição de renda, para ampliarmos a nossa cobertura vacinal em direção à meta de imunização completa, que é de 80%”, explicou Malafaia.