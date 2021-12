Jó e Elias são citados por Tiago como modelos. Ouça a análise do capítulo 5 de Tiago

Bom dia! No capítulo 5 de Tiago dois nomes surgem no texto como dois modelos a serem considerados: Jó (paciência) e Elias (vida de oração). Eles também representam a perseverança. Nosso tempo de oportunidade é hoje. Ouça a análise desta segunda-feira (6) com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima semana de trabalho!