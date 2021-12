Nova UBS no Bailique leva atendimentos para 12 mil ribeirinhos

Unidade foi construída com recursos de emenda do senador Davi Alcomumbre, que anunciou mais R$ 4 milhões para construção de passarelas no arquipélago, distrito de Macapá.

Já está em funcionamento a Unidade Básica de Saúde (UBS) Manoel Queiroz Barbosa (Manoelzinho), que atenderá toda a região do arquipélago do Bailique, distrito de Macapá, onde vivem aproximadamente 12 mil habitantes de 50 comunidades.

O equipamento social de saúde foi inaugurado nesta terça-feira (28), pelo prefeito Antônio Furlan (Cidadania), com a participação do senador Davi Alcolumbre (DEM) e do ex-prefeito de Macapá, Clecio Luis, além de parlamentares e populares.

A obra, que foi executada pela secretaria municipal de Obras e Infraestrutura Urbana (Semob), recebeu recursos de emenda do senador Davi, no valor de R$ 1,3 milhão, com contrapartida de R$ 386 mil da Prefeitura de Macapá.

A UBS, com 364,34 m² de área construída, tem 5 consultórios médicos e 2 consultórios odontológicos, além de almoxarifado, sala administrativa e sala de vacinação, e vai ampliar os atendimentos de atenção básica no arquipélago.

O projeto, bem como o planejamento da obra, foi feito ainda na gestão de Clécio Luis à frente da prefeitura de Macapá.

“Eu continuo me realizando quando vejo cada obra sendo entregue, fruto desse esforço conjunto da prefeitura com o senador Davi, que teve início na nossa gestão. A cada vez que eu vejo uma obra sendo entregue pelo prefeito Furlan, eu me realizo, porque sei que ela é fruto desse trabalho, do Davi e nosso”, explicou Clécio.

A nova UBS vai oferecer consultas médicas, primeiros socorros, vacinação, atendimento odontológico e entrega de medicamentos.

“É um centro de atenção primária de saúde, que não deixa nada a desejar e vai atender especificamente ao arquipélago do Bailique, onde há mais de 60 comunidades ribeirinhas e cerca de 12 mil moradores. É a nossa atenção à saúde, beneficiando a população”, pontuou Davi.

Passarelas

Davi anunciou que estão garantidos recursos no valor de R$ 4,5 milhões para construção de novas passarelas no Bailique.

Ele também confirmou que o programa “Mais Luz para a Amazônia” está chegando ao Bailique. O programa propõe energia elétrica renovável (fotovoltaica) às comunidades mais remotas e de baixa renda da Amazônia Legal, como os pescadores, ribeirinhos, indígenas e quilombolas, começando exatamente pelo Bailique.

A comunidade do Bailique será a primeira região atendida pelo programa no Brasil que será executado pela Eletronorte.

UBS fluvial

No mesmo evento, a prefeitura de Macapá anunciou que já está em conta o recurso que o senador Davi articulou em Brasília para a UBS fluvial Dra. Célia Trasel. O recurso é para reforma da embarcação, no valor de R$ 317 mil.