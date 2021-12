Chegamos hoje ao capítulo 2 de Pedro

Bom dia! Dois mil anos depois, a mensagem de Pedro que era dirigida a quem sofria perseguição por sua fé em Jesus, hoje talvez seja mais recomendada a nossa geração. Aos nos refugiarmos em Cristo, somos convidados a abandonar 5 pecados mortais e nos alimentar espiritualmente todos os dias. Ouça a análise do capítulo 2 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.