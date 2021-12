Deus é amor. Ouça a análise do capítulo 4 da primeira carta universal de João

Bom dia! A vida em torno do medo é uma prisão que nos anula. No capítulo 4 de I João, fica evidente que o medo em excesso é uma grande pedra de tropeço em todos os aspectos da nossa vida. Deus quer expulsar o medo para que possamos amar de todo o coração. Deus é amor! Ouça a análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha um feliz sábado.