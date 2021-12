O apóstolo Paulo dá uma série de orientações sobre o que Jesus espera de nós

Bom dia! Jesus continua sendo o mesmo. Nós somos chamados a continuar a missão Dele com amor fraterno, compaixão pelos presos e maltratados, hospitalidade, pureza no casamento, gratidão, confiança em Deus, seguir exemplos de fé e não se enganar por doutrinas que vão contra ensinamentos bíblicos. Ouça a análise do capítulo 13 de Hebreus com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quarta-feira (1º).