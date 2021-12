Chegamos ao capítulo 8 de Apocalipse

Bom dia! Quando o cordeiro abriu o Sétimo Selo, houve silêncio no céu. No podcast de meditação bíblica de hoje (30), vamos entender que esse sinal anuncia o retorno de Jesus num evento planetário que será visto por todos. Vamos ouvir a análise do capítulo 8 de Apocalipse com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira.