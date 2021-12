Ômicron é confirmada na Guiana Francesa; Amapá prepara contenção na fronteira

Governo do Estado fará barreira sanitária na fronteira, testagem em massa da população, intensificação da vacinação e busca ativa de casos.

O Governo do Amapá confirmou, na noite desta quarta-feira, 23, que a Agência Regional de Saúde (ARS) da Guiana Francesa informou um caso da nova variante da covid-19 (Ômicron) no território ultramarino francês, que faz fronteira com o Amapá, no município do Oiapoque, a 590 km de Macapá.

A notícia veio cinco dias depois que a vizinha guianense liberou o acesso, depois de mais de um ano fechado, de pessoas nativas ou estrangeiras pela Ponte Binacional.

Após a confirmação do caso, o governador Waldez Góes determinou que o setor de Vigilância em Saúde inicie tratativas para reativar ações de contenção da entrada desta nova variante.

Por isto, estão previstas ações de barreira sanitária na fronteira, testagem em massa da população, intensificação da vacinação contra a covid-19 e busca ativa de casos, com coletas de amostras para realização de RT-PCR e sequenciamento genético, em busca de possíveis casos da variante.

O Estado também reforçará o município fronteiriço enviando insumos, como testes rápidos de antígeno, vacinas, equipes clínicas, vacinadores e agentes de saúde para realizarem barreiras sanitárias.