Iniciativa é da ONG Carlos Daniel

Este fim de semana será especial para crianças do Amapá que estão morando em três casas de apoio de São Paulo. As mais de 100 crianças, a maioria lutando contra vários tipos de câncer, receberão brinquedos da ONG Carlos Daniel, de Macapá. Os brinquedos, açaí e até farinha foram doados por parceiros da entidade. O Portal SN acompanhou o embarque do presidente da ONG, Agenilson Pereira, em mais uma missão emocionante.