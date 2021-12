Para ajudar mães em desespero, grupo precisa de voluntários para blitz em atacarejos

Ideia é arrecadar alimentos para ajudar o maior número possível de famílias e moradores em situação de rua

Por SELES NAFES

Neste sábado (4), quem estiver fazendo as compras nos atacarejos e supermercados da zona sul de Macapá, inevitavelmente vai se deparar com voluntários pedindo doação de alimentos. É importante ajudar, afinal, as equipes do Periferia em Ação pretendem auxiliar o maior número possível de moradores em situação de rua e mães em áreas muito pobres da capital.

O projeto foi criado por profissionais que atuam em programas de saúde mental. Em 2020, primeiro ano da pandemia e ano de eleições, foi possível ajudar mais de 3 mil famílias na época do Natal. Em 2021, no entanto, a quantidade de pedidos é muito maior que o de doações.

E os pedidos são cada vez mais desesperadores.

“São muitos pedidos de cortar o coração. Temos o caso de uma mãe, por exemplo, que perdeu o marido que era o único que trabalhava. Ela estava grávida de oito meses tem mais três filhos. Hoje, ela me disse tinha conseguido dar apenas bolacha com água para os filhos. São muitas mensagens que chegam”, explica a psicóloga Karine Silva, uma das coordenadoras do projeto Periferia em Ação.

O grupo também precisa de voluntários para ajudar na arrecadação dos alimentos no dia 4.

Quem puder ajudar com alimentos ou participar das blitz pode fazer isso entrando em contato pelos 98414 -2021 ou 98414-7177. A blitz pelos atacarejos e supermercados vai começar às 16h.