Parque anuncia reembolso de ingressos após acidente e interdição total

Parque de diversões está montado no estacionamento do Amapá Garden Shopping, na zona sul de Macapá

Por RODRIGO ÍNDIO

Com a interdição total do parque de diversões montado no estacionamento do Amapá Garden Shopping, na zona sul de Macapá, após um dos brinquedos descarrilar e deixar feridas uma menina, de 5 anos, e uma mulher, na noite de segunda-feira (20), a direção do local anunciou o reembolso de ingressos.

A informação foi publicada nas redes sociais do Amapá Garden. Quem comprou o passaporte deve ir até o parque, levar o bilhete e documento.

O horário de atendimento é das 10h às 21h a partir desta quarta-feira (22). Para mais informações foi disponibilizado o WhatsApp +55 61 9224-2478.

Na noite de terça-feira (21) o Governo do Amapá informou, por meio de suas redes sociais, que o Fantástico Park, onde ocorreu o acidente, foi totalmente interditado pelo Corpo de Bombeiros do Amapá.

O brinquedo onde ocorreu o acidente já estava interditado desde o acontecimento e a nota do GEA informou que após as perícias realizadas pelo CBM e pela Polícia Civil, optou pela interdição total pelo período de 10 dias até a conclusão do laudo perical.

Vale ressaltar, que um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) para apurar o caso.

Sobre o estado de saúde da criança, o ambulatório pediátrico do HE reiterou que a menina segue estável e foi transferida para o Hospital da Criança e do Adolescente (HCA) onde será acompanhada por um cirurgião pediátrico.