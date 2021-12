Parque de diversões é interditado

Informação foi confirmada a noite pelo governo do Estado

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

No início da noite desta terça-feira (21) o Governo do Amapá informou, por meio de suas redes sociais, que o Fantástico Park, onde ocorreu o acidente com o Minhocão na noite da segunda-feira, foi totalmente interditado pelo Corpo de Bombeiros.

O brinquedo onde ocorreu o acidente já estava interditado durante todo o dia e a nota governo informa que após as perícias realizadas pelo CBM e pela Polícia Civil, optou pela interdição total.

“Concluiu-se pela interdição total pelo período de 10 dias até a conclusão do laudo pericial. Um inquérito policial foi instaurado pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca) para apurar o caso”, diz trecho da nota.

Nesta terça, a polícia ouviu os primeiros depoimentos, entre eles dos representantes do parque de diversões. Eles responsabilizaram um rolamento pelo acidente.

O Portal SelesNafes.Com conversou com parentes da menina de cinco anos que mais se machucou. Ela ainda está no Hospital de Emergências de Macapá (HE), em situação estável, porém, em observação e fase de exames.