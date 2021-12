Passageira de carro que colidiu com caminhão não resiste aos ferimentos

Mulher ficou presa nas ferragens, foi retirada ainda com vida, mas faleceu 4 horas após o acidente, ocorrido na Rodovia JK, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Morreu no início da noite desta terça-feira (28), no Hospital de Emergências de Macapá, a passageira de um carro de passeio envolvido num grave acidente de trânsito na rodovia JK, na zona sul de Macapá.

Marisanta Aquino de Leão tinha 52 anos. O carro em que ela estava, um Fiat Argo, de cor azul, era conduzido pela filha dela, uma jovem de 27 anos. Elas transitavam em direção a cidade de Santana, a 17 km de Macapá, por volta de 15h30, quando foram surpreendidas por um caminhão tipo Munck, que estava parcialmente atravessado na pista.

O motorista do veículo de carga contou que trafegava em sentido contrário. Após fazer uma conversão à esquerda para acessar a rua de um condomínio particular, localizado nas margens da rodovia, teve que parar o veículo para retirar um cabo da rede de telefonia que ficou engatado em cima da cabine. Por isso, a traseira do caminhão tomou parte da pista.

Foi neste momento que o Fiat Argo em que mãe e filha estavam bateu violentamente na lateral da carroceria. Com a colisão, o lado do passageiro, em que Marisanta estava, ficou completamente destroçado.

Ela ficou presa às ferragens e o parachoque do caminhão, por pouco, não atravessou o corpo dela.

Testemunhas contaram outra versão. Elas disseram que o caminhão tentava sair de marcha a ré, para tentar se desprender do cabo engatado, e que a motorista do Argo não teve tempo hábil de desviar da carroceria.

Depois de ser retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros, Marisanta foi levada ao hospital, mas morreu cerca de 4 horas depois. A filha dela não se feriu gravemente.

O motorista do caminhão também não se feriu. Ele aguardou a polícia no local do acidente. A Polícia Civil abrirá inquérito para apurar o caso.

Marisanta era moradora de Santana. Era bastante conhecida por ser religiosa e gostar de cultivar plantas ornamentais e florais.