Pela 3ª vez, manifestantes reivindicam especialistas para autistas no Amapá

Manifestação ocorreu em frente ao Palácio do Setentrião, sede central do Governo do Estado, em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Pela 3ª semana consecutiva, familiares e apoiadores da causa autista no Estado se manifestaram em frente do Palácio do Setentrião, sede do Governo do Amapá, em Macapá.

A principal pauta é a falta de médicos especializados para atender autistas na rede pública do estado. Segundo os manifestantes, há uma lista de espera na rede Siac/Super Fácil de cerca de 1,3 mil crianças em busca de atendimento.

Fábio Gonçalves, é autista, pai de dois filhos também autistas e presidente da ONG Constelação Azul. Ele diz que o serviço oferecido pelo GEA é insuficiente. Por isto, a reinvindicação é que sejam contratados neurologistas, neuropediatras e psiquiatras.

“No estado só está funcionando o Nande (Núcleo de Avaliação do Neurodesenvolvimento), que é quem cuida da investigação e diagnóstico. Mas, nossa demanda é muito maior. Porque têm crianças que já estão na investigação, já tem um diagnóstico, mas precisam retornar. O Nande precisa atender o autista a vida inteira, não só até os 10 anos”, disse.

Além disso, também existiria a demanda por terapeutas para o atendimento de pessoas autistas de diferentes idades, incluindo adultos.

“O autismo é uma condição para a vida inteira. O tratamento do autista são terapias e muitas das vezes diárias, mas hoje nenhuma família consegue nem na rede pública municipal ou estadual atendimento as terapias. Então, precisamos que o governo viabilize de maneira imediata a contratação de profissionais que trabalham na rede”, acrescentou Fábio Gonçalves.

Os organizadores do ato garantiram que a manifestação não é político-partidária e que só busca por direitos. Participam do movimento 7 dos 8 grupos e instituições que representam os autistas. São eles, a ONG Constelação Azul, Associação Santanense de Pais e Amigos dos Autistas, Onda Autismo, Bloco do Abel, AMA Azul, Universo Azul e Amigos de Luta.

No ato, os manifestantes ressaltaram que uma criança com autismo sem o acompanhamento médico e terapêutico pode regredir saindo do grau 1 (leve) para um grau severo, se tornando uma pessoa dependente.

Com acompanhamento adequado uma criança com grau severo pode chegar ao grau leve e ser uma pessoa independente. Os pais afirmam estarem indignados por verem seus filhos regredindo. Isso que eles buscam também expor para a sociedade.

Uma dessas mães é a professora Francilene Vaz, de 38 anos. Ela, que é autista, se emocionou ao falar pelos filhos, Poliana e Francisco, de 7 e 4 anos, que também têm o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“Dói, dói muito. Dói ser autista no estado do Amapá. Dói ser mãe de autista e não ter atendimento e acompanhamento terapêutico. Nos faz chorar, nos faz entrar em depressão. Estou em tratamento, tentei suicídio duas vezes porque é desesperador demais. Dói, dói, dói. Se às coisas tivessem funcionando não precisaria estarmos aqui. Só queremos ser respeitados e valorizados”, desabafou.

O ato seguirá na próxima semana. Já na véspera de Natal, os manifestantes estarão acampados no mesmo local. Eles garantem que a manifestação só irá parar quando houver o anúncio de contratação de médicos e terapeutas e onde o serviço será oferecido.

O portal SelesNafes.com entrou em contato com o Governo do Amapá que não se posicionou sobre o assunto até o horário de publicação desta matéria.