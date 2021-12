PF apreende e bloqueia R$ 267 milhões em mais de 50 operações no Amapá em 2021

Informação foi divulgada em balanço do ano feito pela instituição nesta quarta-feira (29).

Em 53 operações no ano, a Polícia Federal apreendeu ou conseguiu o bloqueio de valores e bens que somam mais de R$ 267,6 milhões no Amapá em 2021. A informação foi divulgada em balanço do ano feito pela instituição nesta quarta-feira (29).

A instituição não destacou nenhuma operação em especial, mas informou o quantitativo de ações policiais por área de atuação no Estado. As investigações contra desvios de recursos públicos foram as mais numerosas: 15 ações no total. Este número pode chegar a 20, se considerar que houveram, ainda, 5 operações contra desvio de recursos destinados pela União ao enfrentamento da pandemia de covid-19.

O combate às facções criminosas e o tráfico de drogas vem em segundo lugar, com 8 operações. A estatística também traz o quantitativo de investigações a crimes ambientais cometidos por organizações: 7 ações policiais.

Os crimes de pornografia infantil também aparecem em destaque no quadro, com 5 investigações por abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes.

Esquemas de corrupção no sistema previdenciário resultaram em 2 operações. E um inquérito por fraude ao auxilio emergencial do Governo Federal foi aberto. Outras 10 operações foram de crimes diversos.

Todas essas ações demandam o cumprimento de 249 ordens judiciais de busca e apreensão e 82 prisões.