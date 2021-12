PF prende madeireiro em Porto Grande

Empresário é acusado de usar laranjas para extrair madeira ilegalmente

A Polícia Federal cumpriu mandado de prisão contra um madeireiro de Porto Grande, a 105 km de Macapá, acusado de extrair madeira ilegalmente de um assentamento usando planos de manejo de outros moradores. Ele não teve o nome divulgado, mas foi preso em sua serraria. Policiais também cumpriram um mandado de busca na casa dele.

As investigações, segundo a Polícia Federal, começaram em 2020 com a apreensão de 180 metros cúbicos de madeira numa serraria de Pedra Branca do Amapari, município vizinho de Porto Grande. A madeira não tinha documento de origem e seria levada para o Rio Grande do Norte e Bahia.

A partir de então, a PF diz ter descoberto que o madeireiro arregimentava pessoas humildes para que elas pedissem a emissão dos planos de manejo que na verdade seriam usados por ele.

Policiais também cumpriram dois mandados de busca e apreensão numa serraria e residência de Pedra Branca, além do mandado de prisão em Porto Grande.

“Os indivíduos eram abordados pelo madeireiro para que emitissem documentos com o intuito de legalizar madeira extraída por ele de diversos locais. Essa extração ocorria sem autorização dos órgãos competentes. Era uma forma de esconder o crime de desmatamento ilegal e dar à madeira ilícita aspecto de legalidade”, divulgou a PF.

“A PF identificou que o investigado não se beneficiava diretamente do PMFS (plano de manejo) por ele financiado, ao revés, repassava este a madeireiros da região e/ou de fora do estado do Amapá, sem registrar qualquer movimentação do produto florestal em seu nome”.

A PF afirma que os crimes investigados na operação batizada de ‘Créditos sem Lastro’ são de construção de estabelecimentos potencialmente poluidores sem autorização; desmatamento; aquisição para comercialização de madeira ilegal; associação criminosa e falsidade ideológica.