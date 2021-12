PM diz que mortes em ocorrências no Amapá aumentaram em 30,91%

Foram 144 mortes em ações da PM este ano. Outro dado importante é o número de mortes por policiais de folga, que cresceu 100%.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O número de suspeitos mortos por intervenção de agentes de segurança pública em serviço no Amapá cresceu 30,91%, entre os meses de janeiro e novembro de 2021, comparado com o mesmo período no ano passado. Os dados são da própria Polícia Militar.

Foram 144 mortes em ações da PM este ano. Em 2020, foram 110.

Já o número de mortes por policiais de folga cresceu 100%.

Os dados fazem parte de um levantamento feito pela instituição e divulgado esta semana.

Veja os dados completos:

Anexo 1

Anexo 2

Eles trazem, ainda, aumentos de 14,09% em homicídios, 58,33% em latrocínios e 35,71% em lesão corporal seguida de morte. Houve um redução significativa de 50% em casos de feminicídio.

A letalidade no trânsito cresceu em 46,43%. Ano passado, foram 58 vítimas fatais, e em 2021 já são 82.

A Polícia Militar registrou aumento de 16,85% na apreensão de armas de fogo e 55,56% de gerenciamento de crimes com êxito. Detalhes dos dados abaixo: