Polícia procura dupla que matou ajudante de pedreiro por ele ter pouco dinheiro

Crime ocorreu na noite de domingo (26), no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá, onde Romário Cruz morava.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil procura dois criminosos conhecidos apenas como Malinesa e Loda, apontados como autores de um latrocínio ocorrido na noite de domingo (26), no Bairro Goiabal, na zona oeste de Macapá.

Segundo testemunhas, os dois bandidos mataram um homem de 31 anos por ter pouco dinheiro. A vítima foi o ajudante de pedreiro Romário Barbosa da Cruz, assassinado com duas facadas no tórax após repassar R$ 40 e um celular aos ladrões.

O homicídio ocorreu por volta de 22h30, na casa onde Romário morava com a esposa.

De acordo com informações repassadas ao 6º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo atendimento da ocorrência, Romário estava na frente da casa quando foi rendido pela dupla. Em seguida, foi levado pra dentro da residência onde estava sua esposa.

Lá, o casal foi ameaçado com facas e obrigado a entregar o único dinheiro que tinha aos assaltantes. Com os R$ 40 da vítima em mãos, não satisfeitos, os assaltantes decretaram a morte do morador na frente de sua esposa. Ela foi esfaqueada em uma das mãos.

“A ação criminosa foi facilitada pela escuridão, pois não tinha energia elétrica no momento do roubo, ficou melhor para os bandidos para não chamar a atenção e surpreender às vítimas”, informou o sargento John César, que atendeu a ocorrência.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.

A vítima

Romário Barbosa da Cruz, de 31 anos, era ajudante de pedreiro. Trabalhava com seu pai, o pedreiro Naldo Cruz. O rapaz era visto como uma pessoa honesta e trabalhadora, que sempre acompanhou o pai nas empreitadas da construção civil.

Romário recebeu o nome de batismo do ex-jogador, ídolo do Vasco, porque o pai é torcedor fervoroso do clube cruzmaltino carioca. O jovem também gostava muito de praticar futebol com amigos. Ele era filho único.