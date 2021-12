Polícia surpreende ‘mula’ e pega 10kg de maconha

Apreensão e prisão ocorreram no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um jovem de 22 anos foi flagrado pela Polícia Civil do Amapá tentando entrar no Estado com 10kg de drogas. Ele foi preso em flagrante.

A ação policial foi da equipe da 1ª DP de Santana e ocorreu por volta de 5h desta quinta-feira (23), no “Porto da prefeitura”. Os tabletes de maconha estavam na bagagem dele.

De acordo com o delegado Felipe Vieira, os policiais civis do Núcleo de Entorpecentes da 1ª DPS receberam informações de que um homem estaria transportando drogas do Estado do Pará a Santana.

Autuado em flagrante por tráfico de drogas, o homem agora aguarda decisão judicial. A polícia não mencionou se ele já tinha antecedentes criminais, mas a situação em que estava era o ‘serviço’ de ‘mula’, pessoas contratadas por traficantes donos da droga para transportá-la ao destino final.

Denúncias

A apreensão foi feita graças à ajuda da população com denúncia anônima. Por isto, a polícia pede à população que colabore com denúncias sobre o tráfico de drogas em Santana, através do Disque Denúncia, de sigilo absoluto, pelo whatzapp (96)99192-3570.