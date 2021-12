Policial acusado de atuar para facção tem prisão mantida

Prisão de Anderson da Silva ocorreu no dia 3 de agosto na Central de Monitoramento do Iapen

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) mantiveram, por unanimidade, a prisão preventiva do policial penal Anderson Luiz da Silva, acusado de atuar para uma facção criminosa dentro do Iapen.

O relator do habeas corpus ajuizado contra decisão da 1ª Vara Criminal de Macapá, o desembargador Adão Carvalho, disse que há indícios de ameaças a uma testemunha, um detento do Iapen que cumpre pena por homicídio.

A defesa alega constrangimento ilegal, profissão e residência fixas, além de existirem medidas cautelares que podem garantir a segurança do processo como a prisão domiciliar e o uso de tornozeleira eletrônica.

No entanto, ao analisar o pedido, Adão Carvalho disse que “somos sabedores que não basta alegar o constrangimento ilegal em sede de habeas corpus, deve o impetrante trazer a prova contundente a corroborar suas alegações”.

O policial, conhecido pelos colegas e detentos como ‘Olho de Águia’, foi preso dentro da central de monitoramento do Iapen no dia 3 de agosto deste ano.

A polícia afirma que Anderson recebia até R$ 15 mil para colocar drogas dentro do Iapen. O vídeo dele entrando com um pacote no banheiro dos detentos e saindo sem nada nas mãos é mencionado no processo várias vezes. No mesmo dia do vídeo, policiais penais apreenderam drogas no local.