Policial penal é baleado em possível atentado

Policial estava dentro de açougue, mas bandidos fugiram sem levar nada

Por RODRIGO ÍNDIO

Um policial penal foi ferido durante uma ação criminosa no fim da manhã desta terça-feira (28), no município de Santana, a 17 quilômetros de Macapá. Segundo o 4° BPM, o caso aconteceu em um açougue localizado na Avenida 7 de setembro com Rua Tancredo Neves, no Bairro Paraíso.

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação na área externa e interna do estabelecimento às 11h52min. Nos vídeos, é possível observar que dois homens chegam numa motocicleta vermelha.

Um dos infratores, que está de camisa preta, desce da garupa e adentra o açougue, enquanto o condutor de camisa azul aguarda. Em outra imagem aparecem dois trabalhadores do açougue fazendo a limpeza no local enquanto a vítima está ao canto direito manuseando o aparelho celular.

O criminoso saca uma arma, aponta para vários sentidos e vai em direção ao policial penal que quando percebe a ação não tem tempo de reação. Ele ainda ergue as mãos para tentar se defender, mas é atingido e cai. O bandido corre e foge com o comparsa.

O desespero toma conta de quem está no local enquanto o policial penal se debate no chão. Não foi divulgado quantos tiros e onde eles atingiram a vítima. Posteriormente, o policial foi socorrido por meios próprios até o Hospital Estadual de Santana.

De acordo com informações preliminares da PM, o quadro clínico da vítima é estável. Ainda não se sabe se a dupla tinha como objetivo inicial na ação assaltar o açougue ou executar o agente de segurança. Nada foi levado.

Diligências estão sendo realizadas pela PM na tentativa de capturar os criminosos.