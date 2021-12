Politizando: A nova velha estratégia

Capiberibes pensam em repetir a chapa de 2018

Por SELES NAFES

O mesmo de sempre

O PSB, sob a batuta eterna dos Capiberibe, nunca foi flexível e não será agora em suas alianças. A história não mente. Agora, mais uma vez, os ‘donos’ da legenda já falam em manter a velha tática de hegemonizar a chapa majoritária, caso seja criada a federação com o PT.

CRTL C, CRTL V

Nessa estratégia, seria Capi para o governo e Janete para o Senado, repetindo a configuração de 2018. O PT, de novo, indicaria a vice o advogado Marcos Roberto. Pelo visto, a eventual chapa com Randolfe (Rede) ao governo parece uma vela se apagando.

Alternativa

E por falar em Randolfe, Rede, Psol e demais partidos da coalizão têm conversado sobre qual a melhor alternativa para disputar a eleição em 2022, com ou sem a candidatura do senador. A decisão vai ser conjunta, levando em conta também a conjuntura nacional e sem intransigência, prometem os caciques aliados.

Indefinição

No outro lado do tabuleiro, o Pros aguarda movimentação de Jaime Nunes sobre se fica ou sai do partido. Só a partir disso é que haverá uma decisão de que caminho seguir para o governo. A legenda tem flertado com a Rede e o Psol, e até com possibilidade de lançar candidato ao Senado.

Mudança de lado

O deputado federal Vinícius Gurgel, que tinha gravado a algum tempo vídeo de apoio à Clécio Luís (sem partido), agora morre de amores a Bolsonaro e também tem conversado com prefeito Dr Furlan (Cidadania) e Jaime Nunes.

Apoio

Vinícius está licenciado do mandato pela 2ª vez desde 2020, mas não está preocupado com isso: pensa em concorrer ao Senado, mas só se for apoiado por Furlan e o fundador da Domestilar.

Filiação

Até abril veremos algumas mudanças. Tem gente apostando que Dr Furlan migra para o MDB dos Borges, e que Jaime Nunes ingressará no PSD do senador Lucas Barreto.

Sérgio Moro e Clécio

O ex-juiz Sérgio Moro e o ex-prefeito Clécio Luís deverão estar no mesmo palanque no Amapá. Mesmo ainda não escolhendo o partido em que vai concorrer, Clécio é aliado de primeira hora do senador Davi Alcolumbre (UB), que está caminhando para uma aliança com Moro após a fusão do DEM e do PSL.

Alternativas

O professor Lucas Abraão (Rede) e a assistente social do Alzira Nogueira (Psol) têm tido boa aceitação no campo mais progressista. Com baixíssima rejeição, são vistos por apoiadores como alternativas para renovar o campo mais de centro esquerda.

Randolfe e Lula

Defensores da candidatura de Lula para presidente tem procurado senador Randolfe para que não seja candidato ao Governo e ajude em uma ampla coalizão que reconduza Lula como presidente já no primeiro turno. Randolfe segue sem falar sobre eleições.