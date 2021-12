Politizando: Davi recebe apoio de 15 dos 16 prefeitos

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

Os bastidores da política do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Adesão

Dos 16 prefeitos do Amapá, 15 já declararam apoio ao projeto de reeleição do senador Davi Alcolumbre (DEM). O único que ainda não se manifestou foi o prefeito da capital, Dr Furlan (Cidadania). No entanto, dentro do grupo de Davi, ele não é visto como oposição.

‘Imparcialidade’

Essa ‘imparcialidade’ do prefeito da capital na corrida pelo Senado não deixa de ser um apoio velado. Afinal, Macapá foi a prefeitura que mais recebeu recursos das verbas extras e emendas indicadas pelo senador nos últimos três anos.

Fogo cruzado

O deputado estadual Max da AABB está sob intensa pressão de um grupo de professores que articula alteração no projeto de lei do abono do Fundeb. Presidente da comissão mista que analisa o texto, Max está entre a cruz e parte de uma elite da categoria que quer mais para quem ganha mais, e menos para quem ganha menos.

PDT e Teles

No PDT, segue a dúvida. E não é se Waldez continua no governo ou se sai, mas se a legenda teria candidatura própria ao governo ou se indica o vice de Clécio Luís, ainda sem partido. Em todos os cenários só um nome se repete, o do economista Teles Jr. Contudo, o prazo considerado viável para definição acaba em janeiro.

Sem buscar, nem fugir

Encarregado da Agência Amapá, um dos principais braços técnicos e econômicos do governo, Teles Jr tem dito não está procurando construir candidatura, mas também não afasta a possibilidade de concorrer. Por enquanto, diz ele, prioridade vem sendo estimular a criação de empresas.

Futuro

Ex-Psol, ex-Rede e agora no Avante, o vereador Claudiomar Rosa acompanha o ex-prefeito Clécio desde seu mandato de vereador, e tem formado parceria com secretário e deputado federal licenciado Luiz Carlos (PSDB), pelo menos quando se trata de ajudar o governo de Waldez. A dúvida é se será candidato a deputado estadual também pelo PSDB, ou se continuará no Avante.