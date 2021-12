Politizando: Do sul ao norte, Clécio inicia temporada em Oiapoque

Coluna traz outras novidades de bastidores da política

Por SELES NAFES

Extremo a outro

O ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), chegou nesta sexta-feira (3) ao município de Oiapoque, cidade no extremo norte do Amapá que fica a 590 km de Macapá. Foram três meses morando no Vale do Jari, revezando a moradia entre Laranjal do Jari e Vitória do Jari.

BR-156

Antes de deixar o Jari, o pré-candidato ao governo do Estado ainda fez uma trilha com motociclistas do tradicional Rally dos Castanhais, que este ano será realizado no próximo dia 19. A trilha marcou o início do percurso até Oiapoque, a partir do KM-0 da BR-156, que fica na Cachoeira de Santo Antônio. O ex-prefeito ainda pernoitou em Amapá, onde foi recebido pelo prefeito Carlos Sampaio, vereadores e lideranças da região.

Corpo a corpo

O agora ministro do STF, André Mendonça, fez uma maratona de visitas a senadores antes da sabatina na CCJ, nesta quinta-feira (2). Um dos gabinetes visitados foi do senador Lucas Barreto, um dos líderes do PSD.

Ela vem

Fontes afirmam que a diretora do Sebrae do Amapá, Marciane Santo, decidiu tirar a candidatura do freio de mão, mas ainda em dúvida se tentará a Câmara Federal ou a Assembleia Legislativa. Ela só deve bater o martelo em abril.

Mudança

Diogo Senior troca o projeto de reeleição a estadual pela disputa federal na mesma nominata de Fátima Pelaes. Aliás, a ex-deputada federal parece ter desistindo de concorrer a cargos majoritários. Tentou prefeitura e senado várias vezes, e está sem mandato há cerca de 8 anos.

Repensando

O pré-candidato ao governo do Estado pelo MDB, Gilvan Borges, já estaria pensando em mudar o foco desestimulado por resultados de pesquisas de consumo interno. Ele estaria avaliando que teria mais chances numa eventual revanche pela vaga do Senado contra Davi, num repeteco de 2014. Será?

Apostas

Randolfe (Rede) para presidente, Camilo (PSB) para governador, dobrada amapaense de 2022. É a nova conversa de bastidores. Façam suas apostas!

Favoritos

Vinícius (PR), Acácio (Pros), Josenildo (PDT) seriam os favoritos para deputado federal em 2022. Falta só combinar com os eleitores.

Mulheres

Patrícia Ferraz (Podemos) quer a vereadora Maraína e a Major Socorro Melo na nominata do Podemos para preencher a cota das mulheres.

Terno encomendado

Jornalista Carlos Lobato na porta da Hugo Boss pra encomendar o terno da posse com o afastamento do deputado estadual Dr. Alberto Negrão. Resta saber se Negrão, investigado por corrupção pela Polícia Federal, vai de fato ser afastado por já decidiu o desembargador Jayme Ferreira.

Conversa de boteco

A pauta do boteco é se o governador Waldez Góes (PDT) deixa a cadeira para se candidatar a deputado federal ou fica pra apoiar Davi. Quem ele apoiaria para o governo?

Ioiô

E por falar em governo, Jaime Nunes (Pros) tá parece Ioiô: ora aparece, ora some. Será que só decide a candidatura depois de saber se senta ou não na cadeira de governador?