Politizando: Eles querem voltar

COLUNA DE POLÍTICA DO SELES

Ex-deputada federal Fátima Pelaes

Por SELES NAFES

Ostracismo

Personagens que foram protagonistas da política no Amapá, entre as décadas de 90 e 2000, elegeram 2022 como o ano da virada. Será?

Sonho

Entre os que se organizam para tentar retornar ao ‘panteão’ estão Fátima Pelaes (MDB) e Roberto Góes (DEM). Edinho Duarte, Jorge Amanajás, Roseli Matos, Jorge Souza, Sandra Hoanna engrossam a fila.

Ex-prefeito

Roberto Góes foi prefeito de Macapá, vereador, quatro vezes deputado estadual e uma vez deputado federal. Em 2022, quer retornar à Assembleia Legislativa e ajudar a eleger como deputado federal o presidente regional do PTB, Kassyo Ramos.

Cine Imperator

A sociedade entre o empresário Jack Silva e o deputado federal Vinícius Gurgel (PL) não deu certo. Aliás, foi parar na justiça.

Cinema e desculpas

A união dos dois para administrar o tradicional Cine Imperator, que tem duas salas de exibição no Shopping Vila Nova, acabou em ofensas nas redes sociais e pedido público de desculpas do empresário após audiência na justiça. Quem se deu mal nessa briga foram os funcionários do cinema, que reclamam dos salários atrasados.

Fura olho

Tem deputado federal fazendo ponte aérea BSB/SP para furar o olho da turma do Amapá. Dizem que quer o MDB para chamar de seu. Drácula que o diga!

Prosa

Waldeir, da cesta de articulistas de Jaime Nunes (Pros), está todo faceiro com o convite do grupo pra concorrer ao Senado.

Senado

Pesquisas de consumo interno para o Senado têm revelado que o principal oponente de Davi Alcolumbre (DEM) será Capi (PSB). Cirilo (Podemos) aparece bem distante, em terceiro. Pastor Guaracy (PTB) deu traço, e não foi de karatê. Mas tem muita água pra rolar.

Dinheiro não é problema

Prefeito de Macapá Dr. Furlan (Cidadania) vai pilotar um orçamento de mais de R$ 1,2 bilhão. Entram nessa conta receitas próprias, Fundo de Participação dos Municípios (FPM), cota do ICMS e emendas.

Favoritos

Analistas já apontam que a primeira-dama Raíssa Furlan tem cadeira garantida na Assembleia Legislativa. Diogo Sênior na Câmara dos Deputados.

PPA

E por falar em orçamento, o vereador Alexandre Azevedo (PP) vai relatar o plano plurianual (PPA) da prefeitura. O plano e o orçamento serão temas de audiência pública na próxima segunda-feira (13).

Pé atrás

Apesar de o governador Waldez (PDT) estar reafirmando aos mais próximos que continuará no governo após abril, ou seja, que não renunciará para concorrer a outro cargo, tem secretário correndo para deixar tudo organizado para um possível esvaziamento de gavetas após o prazo para desincompatibilização.

A noiva da federação

PSB e PT, Rede e Psol, são os partidos que se articulam para fazer uma federação e concorrer nas eleições 2022. A noiva é o PC do B. Façam suas apostas.