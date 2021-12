Politizando: O pessoal e o institucional

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

Impessoalidade

Uma das características legais de uma propaganda institucional é a impessoalidade. Por isso que não vemos Waldez, não víamos Clécio, Roberto Góes, Dalva, Pedro Paulo e nem João Henrique nas campanhas publicitárias. Neste fim de ano, quebrando uma tradição de pelo menos 20 anos, o prefeito de Macapá, Dr Furlan (Cidadania), apareceu numas das peças publicitárias da prefeitura feita para a televisão. Foi no intervalo do Jornal Nacional do último sábado (25), um dos minutos mais caros da televisão brasileira.

Impessoalidade II

Em meados dos anos 1990, o então governador João Capiberibe chegou a ser processado por uso indevido da verba publicidade exatamente por pessoalizar a propaganda que deveria ser institucional. O mesmo tinha feito seu antecessor, Anníbal Barcellos, com o famoso chapéu azul e o slogan ‘trabalhar para crescer. No caso de Capi, o Ministério Público Eleitoral entendeu que as peças de TV eram na verdade propaganda eleitoral disfarçada. Dr Furlan, no entanto, não é candidato a nada em 2022.

Avaliação

O prefeito da capital vem conseguindo dar continuidade a obras deixadas pelo antecessor, Clécio Luís. Não é à toa que conseguiu realizar inaugurações e iniciar obras logo nos primeiros meses de gestão, algo raro para um gestor no primeiro ano de mandato. Por isso, tem sido bem avaliado em pesquisas de consumo interno de alguns partidos.

Últimas conversas

O ex-prefeito da capital, Clécio Luís (sem partido), deve bater o martelo esta semana sobre o partido em que assinará ficha de filiação para disputar o governo do Estado, em 2022. As conversas definitivas são com o Avante e o PSDB. Clécio está passando uma temporada em Oiapoque desde o início de dezembro, e deve permanecer por lá até fevereiro.

Fora da estrada

E por falar em Oiapoque, o prefeito Breno do Posto (PRTB), de apenas 28 anos, tem demonstrado não gostar muito de pegar a estrada. Difícil alguém lembrar quando ele foi visto na capital, onde todos os prefeitos costumam aparecer para articular recursos. Na semana passada, contudo, ele deu o ar da graça em Macapá para pegar um cheque de R$ 48 milhões de verba da privatização e universalização do saneamento, repassado pelo consórcio que vai administrar o setor no Amapá por decisão do governo Waldez. O dinheiro poderá ser aplicado em obras do município que, aliás, está perdendo para Laranjal do Jari no quesito pavimentação.

Apagão

Alguns políticos viram como tentativa de politização de Luciano Huck (Globo) a pergunta para um professor que estava no quadro “Quem quer ser um Milionário”, do último domingo (26), sobre em que estado ocorreu o apagão de 2020. Pode até ser, considerando a oposição da Globo e a extinta pré-candidatura do apresentador à presidência, mas quem conhece o quadro sabe que há perguntas sobre atualidade brasileira.

O apagão na história

Além disso, por que se ofender com uma pergunta sobre o pior blecaute da história do Brasil? É melhor esquecer? Interessante registrar também que o Pará, Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro e outros estados já enfrentaram apagões, ou seja, não temos exclusividade na história. Aliás, um dos piores, em 1999, afetou 10 estados e ainda parte do Paraguai durante horas. Claro, nada comparado aos nossos 22 dias de sofrimento.

Abandono

Ninguém reconhece mais o Parque de Exposições, no Distrito da Fazendinha, famoso palco da Expofeira (governo do Estado). O mesmo se aplica ao Trapiche Eliezer Levy e ao prédio do antigo Macapá Hotel (ambos sob gestão da prefeitura).

Sem polarização, por enquanto

Capi (PSB) é visto como o principal adversário de Davi Alcolumbre (DEM) na eleição para o Senado, em 2022. Nas pesquisas de consumo interno, no entanto, o ex-presidente do Senado figura em primeiro com folga, pelo menos por enquanto. ‘Novos candidatos’ não param de surgir.

Depende

Embalado com prestígio dentro do PDT e boa avaliação do mandato, o vereador e advogado Eduardo Tavares (PDT) não tem se deixado acreditar que poderá decidir sozinho seu destino político, em 2022. Ele tem admitido aos mais próximos que uma possível candidatura a deputado federal vai depender de decisão exclusiva da legenda da qual ele não arreda o pé.