Politizando: O que o presidente do Flamengo vem fazer no Amapá

Os bastidores da política do Amapá. Rodolfo Landim (Flamengo) com Kassyo Ramos

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Presidente da ‘Nação’

O empresário Kassyo Ramos, que também é o presidente do PTB no Amapá, confirmou nesta quinta-feira (30) a visita do presidente do Clube de Regatas Flamengo ao estado. Ele deverá estar em Macapá na segunda semana de janeiro para conhecer escolinhas de futebol a convite de Kassyo, de quem é amigo pessoal.

Talentos

De acordo com Kassyo, Rodolfo Landim também quer conhecer novos talentos e ajudar algumas escolinhas de futebol. A visita está confirmada para o dia 13 de janeiro.

Adiamento

O ex-prefeito de Macapá e pré-candidato ao governo do Estado, Clécio Luís, adiou a escolha do novo partido. A previsão era de que o martelo fosse batido em dezembro, mas agora isso só deverá ocorrer a partir de fevereiro de 2022.

Motivo

O ex-prefeito tem manifestado preocupação com o cenário das federações, um modelo de associação entre partidos diferente da fusão. Nesse momento, avalia ele, escolher uma legenda que irá impor restrições para se associar ao PUB (Partido União Brasil) seria um problema. O PUB é a fusão do PSL e do DEM, do senador Davi Alcolumbre, principal aliado político de Clécio.

Novo partido

Além do Avante e do PSDB, Clécio passou a conversar também com o Solidariedade, do deputado estadual Max da AABB.

100%

O presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Rommel Araújo, não sairá do comando do tribunal sem deixar uma marca indelével no Judiciário. E essa marca será a virtualização do Poder Judiciário. Ele e a equipe de tecnologia da informação da corte estão se preparando para tornar todo o processo judicial, incluindo o funcionamento das varas, 100% digital com home-office permanente.

Adaptação

O tribunal percebeu que juízes, advogados, servidores e, principalmente a população, se adaptaram bem às audiências virtuais durante a pandemia de covid-19. Isso encorajou a decisão de tornar todas as varas virtuais. Contudo, a ideia é garantir que o advogado possa escolher entre uma audiência virtual e uma presencial.

Despesas

A economia com energia, alugueis e outras despesas com prédios do Judiciário será gigantesca com o novo modelo de funcionamento, avalia o presidente.

Internado

Há uma semana o presidente da Agência Amapá e possível candidato ao governo do Amapá pelo PDT, o economista e professor Antônio Teles Jr está internado em um hospital de Macapá. Teles está entre os milhares de amapaenses afetados pela onda de gripe que começou há cerca de duas semanas.