Prefeitura prepara mais 17 radares para Macapá

Desde que as avenidas Padre Júlio e Cora de Carvalho passaram a ser de mão única depois que foram repavimentadas, as pistas têm sido muito mais utilizadas para corridas ilegais

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A Companhia de Trânsito e Transporte de Macapá (CTMac) está instalando 17 radares fotossensores para monitorar o trânsito e tentar coibir irregularidades como os rachas de automóveis.

Desde que as avenidas Padre Júlio Maria e Cora de Carvalho passaram a ser de mão única depois que foram repavimentadas, as pistas têm sido muito mais utilizadas para corridas ilegais, fato denunciado por diversos moradores e comerciantes das vias. O Portal SN divulgou uma dessas denúncias recentes.

Na frente do 34º Bis, por exemplo, haverá a instalação da chamada “lombada eletrônica”, ou seja, um redutor de velocidade.

Com o início das instalações pela cidade, muitas especulações tem sido feitas, por exemplo, sobre o limite de velocidade que será permitido.

O presidente da CTMAC, Marcílio Dantas, esclareceu ao Portal SelesNafes.com que as fotos e vídeos que circulam com uma placa indicando o limite de 30 Km/h na frente do quartel do Exército, não corresponde ao que realmente entrará em vigor.

Dantas explicou, ainda, que, por tratar-se de uma área de segurança, o limite de velocidade previsto é realmente de 30Km/h. No entanto, trata-se de uma “letra morta” e que ninguém de fato segue. O limite no local será de 50Km/h. Com as medidas, a companhia esperar tornar o trânsito mais seguro e evitar acidentes.

Mas por enquanto, nenhum dos radares está funcionando e antes que isso ocorra, provavelmente em março de 2022, haverá ampla divulgação e trabalho de educação para os motoristas.