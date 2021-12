Presos do Iapen começam a sair temporariamente para festas de fim de ano

Todos ficarão em liberdade por sete dias, após isso devem retornar ao presidio.

Por RODRIGO ÍNDIO

Beneficiados com a saída temporária de fim de ano, que teve início nesta terça-feira (21), 134 presos começaram a deixar o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Todos ficarão em liberdade por sete dias. Depois disso, devem retornar ao presídio.

O benefício é concedido pela Justiça durante o cumprimento da pena e usado como forma de ressocialização e manutenção de vínculo com o mundo fora do sistema prisional. De acordo com a lei, os presos em regime semiaberto têm direito a cinco saídas ao ano.

Segundo o diretor do Iapen, Lucivaldo Costa, dos presos beneficiados, quem for ter o direito a saída para o natal deve sair em etapas divididas até o dia 24. A partir daí, serão liberados detentos para as festas de réveillon. O número de 134 pode aumentar dependendo de uma decisão da justiça.

“Se o preso não voltar é comunicado ao juiz da execução penal que baixa uma demanda e emite um mandado de prisão e ele se torna um foragido”, explicou Lucivaldo Costa.

O diretor detalhou, ainda, que estes detentos não são monitorados com tornozeleiras eletrônicas.

“Esses presos, na realidade, recebem um benefício como um voto de confiança da Justiça de que eles vão e retornam. A maioria desses presos que saem no Natal já tiveram outras saídas”, acrescentou Lucivaldo.

Para cada preso há uma regra. A taxa de presos que não retornam gira entorno de 2% a 3%.