PRF dá submetralhadoras, pistolas e viatura à Polícia Civil

Doação faz parte da integração entre órgãos de segurança pública do Amapá.

A Polícia Civil do Amapá está mais armada para enfrentar a criminalidade. A corporação estadual recebeu 5 submetralhadoras SMT Taurus calibre .40 S&W, 36 Pistolas PT-100, Taurus .40, três Pistolas PT-640, Taurus .40, e um veículo descaracterizado.

A doação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal no Amapá. A entrega foi feita pelo superintendente local, Aldo Balieiro, ao delegado-geral Uberlândio Gomes.

“Agradeço a parceria da Polícia Rodoviária Federal no Amapá com a Polícia Civil do Amapá, bem com as doações realizadas, que, sem dúvida, contribuirão para que os Policiais Civis estejam cada vez mais preparados para enfrentar a criminalidade”, disse o delegado-geral.