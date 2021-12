Procurado por homicídio é morto durante cumprimento de mandado de prisão

Stallone, como era conhecido, estava com mandado de prisão válido até 2041

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de integrar uma organização criminosa foi morto ao tentar atirar numa equipe do Batalhão de Força Tática da PM do Amapá, na manhã desta quinta-feira (30), numa região periférica do Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

Salone Pantoja Soares, de 26 anos, o ‘Stallone’, estava com a prisão temporária decretada pela justiça estadual. Ele era acusado de homicídio.

A operação, que terminou com a morte dele, tinha como objetivo cumprir o mandado de prisão válido até 2041, segundo a PM.

Stallone foi localizado dentro de uma casa, numa área de pontes que fica no fim da Avenida Álvaro Nobre. Ele teria desobedecido a ordem de prisão e apontado uma arma de fogo em direção aos policiais, que foram mais rápidos e o atingiram.

O socorro médico ainda foi chamado, e ao chegar ao local constatou que já não havia mais nada a ser feito.

O local foi periciado e a arma de fogo utilizada pelo procurado, com 5 munições, foi recolhida.